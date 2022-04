Juve, un gol che vale come l'oro

Il gol di Moise Kean , qualche minuto prima della fine della partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo , ha un valore che oscilla tra i 30 e i 40 milioni di euro , perché a quattro giornate dalla fine del campionato la Juve è riuscita a blindare la qualificazione in Champions lasciando la Roma a una distanza di otto punti, che potrebbero scendere a sette se la Fiorentina domani vincesse il suo recupero contro l’ Udinese , e avvicinando il Napoli al terzo posto. Un successo sorprendente, se ripensiamo alle fasi più importanti di questa sfida, che il Sassuolo ha giocato ad alti livelli per quasi un’ora prima di fermarsi all’improvviso, come se fosse stufo di tanta bellezza poco produttiva. Possesso palla e gioco di prima negli ultimi trenta metri, spettacolari i triangoli tra Berardi , Raspadori , Frattesi e Maxime Lopez , al termine di uno dei quali Dionisi era passato in vantaggio: il decimo gol di Raspadori in campionato stava per assumere un peso importantissimo, nella lotta Champions , perché un ko della Juve avrebbe mantenuta aperta la corsa ancora per qualche altra giornata.

Allegri ha risposto al giochismo esasperato del tecnico avversario sempre con la sua filosofia puntata al risultato, unico mezzo ritenuto lecito per conquistare l’obiettivo che si era imposto. Lasciando in panchina Vlahovic e Chiellini e rinunciando a Cuadrado e De Ligt in cattive condizioni fisiche, Max ha fatto anche capire che da ora fino all’11 maggio, giorno della finalissima di Coppa Italia contro l’Inter, gestirà le forze nella speranza di non chiudere la stagione in bianco. È proprio quel trofeo che la Juve vuole raggiungere per consolarsi: la vittoria di Reggio, conquistata al fotofinish, l’ha messa al sicuro nella corsa al terzo o quarto posto (il Napoli è ad un passo) in una serata in cui se le avessero messo davanti un contratto da firmare per un bel pareggiotto avrebbe preso di corsa una penna e messo un autografo.

Non ha vinto la qualità del gioco del Sassuolo, che da anni galleggia intorno al decimo posto esibendo spesso il calcio più bello del campionato con i suoi giovani talenti in vetrina, ma ha vinto la qualità dei calciatori della Juve, che si sono difesi come se rappresentassero una provinciale in grande difficoltà prima di colpire nei momenti più caldi della partita. Ad un attimo dall’intervallo, Dybala ha segnato con un sinistro dei suoi, all’incrocio dei pali, come se volesse ricordare a cosa stanno rinunciando Agnelli e Allegri; nel finale, invece, ci ha pensato Kean, con una sterzata improvvisa che ha sorpreso il suo avversario e un diagonale sotto le gambe di Consigli, bravissimo in precedenza sempre sullo stesso attaccante e anche su un colpo di testa di Morata. Alla fine la legge di Max ha trionfato, ancora una volta. A lui i complimenti che tutti faranno a Dionisi non interessano proprio.