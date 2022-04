Juve, Zakaria fa il turista a Torino: l'ironia di Thuram su Instagram

Dopo la giornata di riposo concessa da Max Allegri alla squadra dopo la vittoria sul Sassuolo nel posticipo del lunedì della 34ª giornata, la Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica 1° maggio alle 12.30, quando i bianconeri affronteranno il Venezia ultimo in classifica e fresco di esonero dell’allenatore Paolo Zanetti .

Juve, Zakaria turista per un giorno

Il tecnico livornese ha sottoposto il gruppo ad una sessione mattutina, così con il pomeriggio libero c’è chi non si è fatto scappare la possibilità di visitare Torino. Un’occasione ghiotta in particolare per chi, come Denis Zakaria, non ha ancora avuto molto tempo per godersi la città che l’ha accolto sul finire dello scorso mese di gennaio, quando la Juve l’ha acquistato dal Borussia Moenchengladbach.