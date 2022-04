Juve, manovra palla a terra in vista del Venezia

Prosegue la preparazione della Juventus in vista del prossimo appuntamento in campionato. Nel lunch match di domenica 1° maggio alle 12.30, infatti, all’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno il Venezia (del neotecnico Andrea Soncin ) nel match valevole per la trentacinquesima e terzultima giornata di Serie A.

Juve, allenamento verso il Venezia: Arthur migliora

L'obiettivo è quello di dare continuità alle due importanti vittorie contro la Fiorentina, in Coppa Italia, e contro il Sassuolo dopo il 2-1 ottenuto in rimonta al Mapei Stadium. Sotto la direzione di Massimiliano Allegri, oggi i bianconeri si sono trovati al Training Center ancora una volta al mattino e il programma ha previsto inizialmente un torello in spazi ristretti, per poi passare ad esercitazioni per lo sviluppo della manovra palla a terra, prima di chiudere la sessione con la consueta partitella. Miglioramenti costanti per Arthur, allenatosi già parzialmente in gruppo nella giornata di ieri. L'ex Barcellona, dopo la distorsione alla caviglia, dovrebbe tuttavia essere a disposizione per il match del 6 maggio contro il Genoa.

Juve, domani parlerà Allegri nella conferenza pre Venezia

Domani sarà giornata di vigilia e, come sempre, Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza stampa dopo l’allenamento del mattino. Appuntamento fissato alle 14 allo Juventus Training Center della Continassa.