Allegri: "Alla Juve servono 4 punti per la certezza della Champions"

Juve, Allegri: "Ci servono 4 punti da qui alla fine per la Champions"

Il tecnico livornese ha argomentato: "Affrontiamo il Venezia, che viene da otto sconfitte consecutive, ma che ha appena cambiato allenatore. Quindi bisogna avere assoluto rispetto dell'avversario, perché vincere non sarà semplice. Pensiamo di avere già il traguardo in tasca, ma non è così: il Venezia, anche in questa lunga serie di sconfitte, non ha mai dato segni di disfatta. Inoltre veniamo dalle ultime quattro partite in cui abbiamo sempre subito gol: dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto".

Juve, Allegri: "Arthur e Danilo a disposizione. Kean? Ha sempre fatto gol molto importanti".

Allegri fa quindi la conta dei giocatori a disposizione: "Arthur sarà a disposizione, così come Danilo, che aveva bisogno di un po' di riposo, ma che col Venezia sarà presente. De Sciglio è out, mentre Cuadrado rientrerà contro il Genoa. Locatelli e McKennie? Speriamo di averli entro la fine del campionato ma sarà difficile". Quindi, parole al miele per Moise Kean: "Ha sempre segnato gol pesanti e sono molto contento di lui, anche per l'atteggiamento: col Sassuolo ha avuto un grande impatto sulla gara, da quando è entrato. Valuterò se farlo partire dal 1' contro il Venezia".

Allegri: "Le parole di Agnelli mi hanno fatto piacere. Alla Juve progetto a lungo termine"

Quindi, Andrea Agnelli e il progetto a lungo termine: "Le parole del presidente mi hanno fatto molto piacere. E' vero, alla Juve c'è un progetto a lungo termine e quest'anno abbiamo messo una buona base per ricominciare a vincere l'anno prossimo. Mi scoccia parecchio non poter lottare per lo Scudetto in questo finale di campionato".