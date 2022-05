Kean ricorda Raiola: “Mi ha tirato fuori dalla strada”

Kean: “Non è un addio, per sempre nel mio cuore”

Kean si lascia andare su Instagram a un vero e proprio malinconico saluto a Raiola: “Ancora non riesco a crederci, mi hai tirato fuori dalla strada e mi hai insegnato così tanti principi nella vita. Ad essere onesti non è un addio per noi, visto che sarai per sempre nel mio cuore. R.I.P big boss”. Kean è uno dei tanti giocatori che erano assistiti dal potente procuratore italo-belga. Il posto su Instagram è accompagnato da un breve video con sottofondo musicale e da una foto particolare di Raiola, nell'atto di compiere un gestaccio. In tutti i casi, infatti, l'agente era un personaggio. Amato e odiato, temuto e rispettato. Dai suoi giocatori, di sicuro, apprezzato visto che riusciva quasi sempre a strappare contratti con grossi ingaggi. E con squadre di livello. Per molti, la fine del rapporto umano e professionale è un vero e proprio shock.