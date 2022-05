Bonucci romantico: “Essere juventino è la cosa più bella che possa esistere”

Due gol nel giorno del suo compleanno, decisivi per battere il Venezia e, alla luce di ciò che accadrà in serata tra Roma e Bologna, anche per l'accesso matematico alla prossima Champions League. Leonardo Bonucci ha esultato, ha inviato baci alla moglie presente allo stadio, ha ricordato come fa abitualmente i figli e, infine, ha baciato la maglia. Un gesto che ha spiegato poi con un post su Instagram, che è una vera e propria dichiarazione d'amore per la Juve .

“Bonucci: “E' un amore che non si può spiegare”

Bonucci, che con 5 gol in campionato ha fatto il suo record in una stagione, scrive: “È un amore che non si può spiegare. Chi non lo prova, non lo può capire. Ti fa gioire, ti fa venire la pelle d’oca, ti fa arrabbiare, ti fa fare colpi di testa, ti manca quando non stai con Lei e non vedi l’ora di riabbracciarla, ti fa vivere momenti unici, ti fa godere come non mai. A volte ti fa salire l’odio ma poi tutto passa e torni ad amarla più di prima”. Poi la spiegazione al bacio della maglia: “Non avevo mai baciato nessuna maglia ma oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per dichiarare l’amore che provo per questa maglia. Per questi colori. Quella pausa ci ha reso ancora più uniti. Ed oggi si è chiuso un cerchio. Grazie, perché essere juventino è la cosa più bella che possa esistere. Fino Alla Fine Forza Juventus”.

Bonucci scrive dell'amore per la Juve, Locatelli conferma

Tra gli altri, su Instagram, è arrivata la conferma di tutto ciò che ha scritto Bonucci da parte del suo compagno di squadra Manuel Locatelli, che è arrivato alla Juve l'estate scorsa, ma che è tifoso bianconero. E che in questo finale di stagione fa parte della lunga schiera di infortunati di Allegri. Locatelli ha commentato il post con un “Vero”. E un cuoricino. Tra i 'mi piace' spicca quello di Denis Zakaria. Ma di 'like' il post ne ha presi quasi 172 mila.