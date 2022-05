Juve Women, Cristiana Girelli è guarita dal covid

Importante recupero in casa Juve Women : Cristiana Girelli è infatti guarita dal covid . Lo ha comunicato la società bianconera sul proprio sito ufficiale. La numero 10 della squadra di Montemurro si è sottoposta oggi a tampone che ha dato esito negativo. La calciatrice, pertanto, non è più sottoposta regime di isolamento e torna a disposizione.

Juve Women: Girelli in campo per il rush finale

Cristiana Girelli torna a disposizione nel momento clou della stagione delle bianconere, che sono vicine a rivincere lo scudetto (lo possono conquistare nella prossima partita) e che ieri hanno conquistato il pass per la finale di Coppa Italia. Lo scorso 23 aprile la bomber juventina ha compiuto 32 anni. I numeri della sua carriera sono da autentica campionessa: 76 reti in 106 presenze con la Juve, tre scudetti già in bacheca, altrettante Supercoppe nazionali e una Coppa Italia. Due giorni prima di festeggiare gli anni, Girelli aveva anche prolungato il contratto fino al 2024.