Allegri, sfida di tiri con Vlahovic e presa in giro a Pinsoglio: il video diventa virale

Stop e tiri: Allegri sfida Vlahovic

Particolare curiosità al termine della seduta ha destato il fitto dialogo di cui sono stati protagonisti lo stesso Allegri e Dusan Vlahovic. Il conciliabolo, durato qualche minuto, è stato seguito da una sessione supplementare di allenamento per il centravanti serbo, dedicata ai tiri in porta e a una vera e propria “lezione” tenuta dall’allenatore, concernente stop e appunto conclusioni verso la porta, difesa per l’occasione da Carlo Pinsoglio. E dopo la parte didattica, quando gli altri giocatori erano già rientrati nello spogliatoio, Allegri ha anche sfidato DV7 in un vero e proprio “contest” dedicato ai tiri. Il tutto in un clima di grande serenità e a tratti anche goliardico, con Allegri e Vlahovic che hanno anche simpaticamente discusso sulle “regole” della gara. Allegri ha anche criticato l'impegno di Pinsoglio, al quale è toccata l'incombenza di parare le conclusioni da fuori area: l'allenatore ha scherzosamente imitato i tuffi, a suo dire rallentati, del portiere sui tiri dell'attaccante serbo. Alla fine, come era facilmente prevedibile, ha vinto Vlahovic.