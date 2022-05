Com'è difficile essere giovani

Il mestiere più difficile, in Italia, è la gioventù. Leonardo Bonucci, forse, non voleva essere così persecutorio, né scaricante (barile) quando ha affermato, al Pardoshow su Dazn, “noi abbiamo pagato la poca esperienza dei giovani in certe partite”, però il duro giudizio ci introduce al problema di questa Italia, non solo riguardo al calcio e allo sport, ma al mondo del lavoro in generale. Il calciatore, parafrasando Vecchioni, in fondo è un modo di campare. Ma per i giovani, più che il mestiere in sé è difficile l’età in cui lo si affronta. Essere giovani è una situazione di contrabbando, un po’ instabile, insicura. Di sicuro tutti hanno qualcosa da dire, da insegnare - è una prerogativa di chi è più anziano, anche se da insegnare ha ben poco - da giudicare. Tutti parlano dei giovani, ma ai giovani non viene data la parola. Che cosa avrebbero da dire, ad esempio, a loro “discolpa”, quelli della Juventus, riguardo al rilievo/accusa di Bonucci? Non lo sapremo mai anche perché a nessuno di loro verrà concesso di replicare. Forse non lo sapete e probabilmente manco vi interessa saperlo, ma i sempre più sterminati minculpop dei club impongono la regola del “prima dovete chiedere a noi” non solo ai calciatori, ma anche ai dirigenti e, udite udite, pure ai vecchi campioni con funzioni di osservatori o talent scout, cioè figure non propriamente “dentro”. Tutti zitti e mosca (non la emme minuscola), fino a ordine contrario.

I giovani li chiamiamo in causa quando il nostro movimento prende delle batoste come la seconda eliminazione consecutiva dal Mondiale, rimproverando al Mancio di non aver dato loro spazio, al posto di una logorata (in otto mesi?) vecchia guardia. Piangiamo sulla crisi dei settori giovanili, poi difendiamo con le unghie e con i denti (a parte il presidente di LegaPro Francesco Ghirelli che ieri ha lanciato un grido di preoccupazione/dolore) il decreto crescita che permette di ingaggiare, a condizioni vantaggiosi, nugoli di stranieri. Molto spesso pippe, ma pippe convenienti.

Il giovane, ed è questa la difficoltà del suo mestiere, deve dare subito risposte convincenti. Di sicuro nel calcio. Se sbaglia l’ingresso in scena, per lui sono dolori. Il diritto di replica (in parole e azioni) è previsto raramente. Noi vogliamo, Bonucci lo dice tra le righe, i giovani con l’esperienza. Li vogliamo già cresciuti, dei giovani-vecchi. Il nostro non è un calcio per giovani.