Playoff Serie C: Juve Under 23 per la prima volta alla fase nazionale. Ora il Renate

"Con la seconda squadra la Juve può far giocare un campionato importante a ragazzi giovani ed è un aspetto importante". Con queste parole, Massimiliano Allegri , durante la conferenza di presentazione del match di Marassi contro il Genoa , ha fatto i complimenti alla Juventus Under 23 , che ieri sera, sconfiggendo 1-0 la Pro Vercelli nella trasferta del "Leonida Robbiano-Silvio Piola", ha ottenuto lo storico accesso alla fase nazionale dei playoff per salire in Serie B.

Playoff Serie C, Juve Under 23: espugnata Vercelli, storico accesso alla fase nazionale

Una gara, quella di ieri sera, sostanzialmente dominata dalle Bianche Casacche (a cui peraltro sarebbe bastato un pareggio per accedere alla fase successiva, ma decisa da un lampo del laterale classe 2001 (scuola Udinese) Mattia Compagnon, entrato al 52' al posto dell'ex Lecco Simone Iocolano e decisivo appena sei minuti più tardi con un bolide mancino angolatissimo dal limite dell'area dopo aver chiuso una triangolazione con la stella argentina Matias Soulé.

Juve Under 23: sulla strada verso la Serie B, ora c'è il Renate

Dopo il proficuo 0-0 col Piacenza all'esordio e la vittoria in riva al fiume Sesia, per la Juve Under 23 inizia, per la prima volta nella sua giovane storia, la fase nazionale dei playoff. Nel sorteggio di questa mattina, è stato sancito che il prossimo avversario sarà il Renate, formazione già peraltro affrontata nella regular season, in cui i le pantere nerazzurre si sono classificate quarte (la Juve invece ottava). Andata in casa (ad Alessandria) domenica, ritorno a Meda (terreno casalingo del club brianzolo) giovedì 12 maggio. In caso di parità nella doppia sfida, non sono previsti tempi supplementari: passerà il Renate per effetto della miglior posizione ottenuta in campionato. Le altre sfide del primo turno della fase nazionale saranno: Pescara-FeralpiSalò, Triestina-Palermo, Monopoli-Cesena e Virtus Entella-Foggia.