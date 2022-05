Juve, i convocati per il Genoa: Allegri rinnova la fiducia a Miretti

La Juventus ha centrato l’obiettivo minimo in campionato, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, con tre giornate d’anticipo rispetto alla fine della stagione. Meglio di quanto successo lo scorso anno, quando il 4° posto arrivò solo in extremis e grazie al “suicidio” sportivo del Napoli in casa contro il Verona, ma il traguardo non può certo soddisfare i bianconeri al termine della prima annata dell’Allegri-bis.

Allegri non pensa alla Coppa Italia: a Genova in campo i titolari Sarà anche per questo che alla vigilia della penultima trasferta della Serie A 2021-’22, sul campo del disperato Genoa, il tecnico della Juve ha spiazzato tutti annunciando non ci sarà turnover e che contro il Grifone non scenderà in campo una squadra rimaneggiata, nonostante la finale di Coppa Italia alle porte. Mercoledì 11 a Roma contro l’Inter la Juve cercherà di mettere in bacheca il primo e unico trofeo della propria stagione, ma proprio per tenere alta la tensione del gruppo Allegri ha deciso di mandare in campo i titolari.

Genoa-Juve, i convocati: turno di riposo per Danilo L’elenco dei convocati per la partita che potrebbe spingere ulteriormente il Genoa verso la Serie B dopo 16 anni ininterotti vissuti nella massima serie non presenta quindi sorprese. Tutti presenti a parte i lungodegenti Chiesa e McKennie, Locatelli, che potrebbe rientrare per l'ultima giornata a Firenze, Pellegrini vittima in settimana di una distorsione alla caviglia che ne mette in dubbio la presenza per Roma e a parte Danilo, al quale Allegri ha concesso un turno di riposo proprio in vista del quarto incrocio stagionale contro l’Inter, nel quale il brasiliano è certo di partire titolare. I convocati: Perin, Pinsoglio, Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Arthur, Bernardeschi, Miretti, Rabiot, Zakaria; Akè, Dybala, Kean, Morata, Vlahovic.