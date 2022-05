Allegri: "Vlahovic? Nessun caso, buona partita, ma deve crescere"

Juve ko a Genova, Allegri: "Gestione sbagliata nel finale"

Il settimo ko della stagione non fa male per il campionato dei bianconeri, già certi del pass per la Champions League, ma ai microfoni di 'Sky Sport' il tecnico livornese ha provato a spiegarne i motivi: "C'è dispiacere per non avere vinto una partita che si era incanalata bene. Avremmo dovuto raddoppiare prima, ma il problema, e la cosa da migliorare per il futuro, è che senza Arthur, Miretti e Dybala non avevamo più in campo giocatori che rallentassero il gioco e congelassero il pallone. Avevamo solo contropiedisti, facevamo un'azione noi e una loro e alla fine c'abbiamo lasciato le penne. Assorbiamo la delusione e pensiamo alla Coppa Italia".