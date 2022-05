Vlahovic, rabbia e delusione in panchina: le immagini virali sul web

Un solo tiro in 70 minuti, la sostituzione, la sconfitta contro il Genoa. Dopo l'inizio con il botto, la parabola di Dusan Vlahovic alla Juventus non sta attraversando un periodo di serenità e soddisfazione. Con la gara di Genova il bomber serbo è arrivato alla terza partita di fila senza segnare, scivolando anche in classifica marcatori alle spalle di Immobile (23 i gol messi a segno dall'ex Fiorentina contro i 27 dell'attaccante della Lazio). La rabbia e la frustrazione sono emerse con forza in panchina a Marassi, con le telecamere che hanno catturato la sua espressione sofferente e delusa.