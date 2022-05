Tacconi, l'aggiornamento del figlio: "Papà sta continuando a lottare"

Tacconi, il messaggio del figlio Andrea

“Papà sta continuando a giocare la sua partita. Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera" il messaggio di Tacconi junior, prontamente “invaso” di commenti di solidarietà ed emoticon affettuosi da parte di tantissimi appassionati di calcio e tifosi speciale dell’ex portiere a prescindere dalla propria fede calcistica.

"Siamo entrati nella fase critica"

Nei giorni scorsi lo stesso dottor Barbanera aveva invitato alla prudenza, sottolineando come Tacconi sia entrato nella fase più critica “che può evolvere rapidamente sia in senso positivo, sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti". Il mondo del calcio italiano e non solo fa il tifo per Stefano.