Dybala e la mossa a sorpresa di Allegri prima dell'addio alla Juve

TORINO - Dybala, caccia al 13. La Joya vuole regalarsi un ultimo trofeo prima di salutare la Juve al termine di un matrimonio durato sette anni. Esaltante in molte parti ma che si avvicina al traguardo dopo due stagioni vissute tra infortuni, tensioni e pochi gol e con la tristezza di queste ultime settimane. Da quando, il 21 marzo scorso, la rottura con il club è diventata ufficiale con il mancato rinnovo del contratto, nulla più è come prima. E’ iniziato il lungo conto alla rovescia verso l’addio e Paulo ha dovuto affrontare le difficoltà oggettive dovute al vivere in pratica due mesi da ex, che lo hanno condizionato anche sul campo dove in diverse occasioni è apparso lontano dai suoi standard. Non era il vero Diez quello che sbagliava palloni che, normalmente, avrebbe giocato ad occhi chiusi. Era il campione conosciuto, invece, quello che ha disegnato la traiettoria perfetta del vantaggio sul Genoa che gli ha permesso di compiere un altro passo nella storia della Juve. E’ stato infatti il gol numero 115 con la maglia bianconera come Roberto Baggio, raggiunto al nono posto della classifica dei bomber juventini di tutti i tempi. Una perla vera e propria, realizzata per giunta di destro, in una sorta di “omaggio” al Divin Codino che proprio con il destro dipingeva parabole memorabili. Ci teneva tantissimo, Dybala, ad agganciare Baggio, un campione che stima moltissimo e con cui nei giorni scorsi si era anche sentito al telefono. «Onore e orgoglio» ha commentato la Joya sui social, dove ha postato una serie di fotomontaggi insieme a Roby. Era uno dei suoi obiettivi principali di questo scorcio finale di stagione, per lasciare un altro segno indelebile del suo percorso juventino. La doppietta non è arrivata sul campo ma nelle statistiche sì, perchè il gol di Marassi gli ha consentito pure di sorpassare Cristiano Ronaldo e di entrare nella top ten dei migliori marcatori bianconeri di sempre in serie A, al decimo posto con 82 reti.