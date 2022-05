Juve-Inter, Pellegrini in gruppo. Allegri spera in Locatelli

Archiviata l’amara sconfitta contro il Genoa, che ha segnato la fine della lunga imbattibilità esterna in campionato della Juventus, il weekend in casa bianconera è trascorso all’insegna della concentrazione e degli allenamenti in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì 11 maggio a Roma contro l’Inter.

Juve, obiettivo Coppa Italia per evitare gli zero titoli stagionali Virtualmente condannata” dalla vittoria del Napoli a Torino a concludere il campionato al quarto posto, la squadra di Max Allegri cercherà all’Olimpico di allungare a 12 la striscia di stagioni consecutive con almeno un titolo in bacheca, alla quale ha partecipato anche Andrea Pirlo, che nella scorsa annata ha conquistato Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Finale Coppa Italia, il programma della vigilia della Juve La mattinata di lunedì alla Continassa è stata quella del penultimo allenamento prima della partenza per Roma. Martedì Chiellini e compagni sosterranno una seduta pomeridiana prima di trasferirsi alla volta della Capitale, dove alle 19.30 Max Allegri e un giocatore terranno l’abituale conferenza della vigilia. L’allenamento di lunedì, come si legge sul sito ufficiale del club, si è aperto con un torello per focalizzarsi su esercitazioni sulla fase difensiva. In conclusione, la consueta partitella.