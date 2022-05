Juve: la carica social in vista della finale della Coppa Italia

La Juve carica e si carica su Twitter in vista della finale di Coppa Italia , in programma mercoledì a Roma contro l' Inter . Un vero e proprio 'cinguettio' motivazionale quello pubblicato dalla società bianconera che, se dovesse fallire anche questo obiettivo, dopo dieci anni per la prima volta rimarrebbe a mani vuote di trofei.

Juve: “A Roma con un solo obiettivo”

Il post è chiaro: “A Roma con un solo obiettivo. Insieme fino alla fine”. Le immagini lo sono altrettanto: si alternano i gol e le esultanze di quest'anno in Coppa Italia con alcune foto della città di Roma. I visi dei giocatori della Juve, la loro grinta. E poi tre frasi significative: “We believe. We stand together. We fight”. Insomma, Vlahovic e compagni sono pronti a combattere, ci credono e chiedono anche alla tifoseria di essere un tutt'uno con la squadra in questa partita contro l'Inter.

Juve: contro l'Inter quest'anno neanche una vittoria

Si sono già affrontate tre volte in questa stagione Juve e Inter e i bianconeri non sono riusciti a vincere neanche una volta. Ma sono state tutte partite risolte nel finale o quasi. A San Siro, finì 1-1 con il pareggio di Dybala su rigore proprio negli ultimi minuti. Nella finale di Supercoppa, l'Inter riuscì ad avere la meglio rimontando la rete di McKennie e firmando il 2-1 con Alexis Sanchez proprio allo scadere dei tempi supplementari. A Torino, in campionato, furono i nerazzurri ad avere la meglio contro la squadra di Allegri, per 1-0, in capo a un periodo di crisi.