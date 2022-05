Juve, Chiellini: "Coppa Italia traguardo per presente e futuro"

Sostenere che la presenza numero 559 di Giorgio Chiellini con la maglia della Juve sarà una delle più importanti in assoluto non è retorico. Perché anche a 38 anni e con una bacheca sterminata aggiungere un altro titolo e allungare la striscia di stagioni consecutive con almeno un trofeo in bacheca regalerebbe un'emozione forte al difensore bianconero, che potrebbe concludere tra poche settimane la lunghissima e gloriosa parentesi da giocatore della Juve.

Chiellini e il bilancio della stagione della Juve Seduto al fianco di Max Allegri nella sala stampa dell'Olimpico per conferenza di vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Inter Chiellini non ha comunque, come previsto, sciolto il dubbio sul proprio futuro professionale, mettendo davanti a tutto il bene della squadra, che vuol dire la caccia alla 15° Coppa Italia della storia bianconera: "Quest'anno siamo andati in crescendo, dopo un inizio difficile abbiamo iniziato ad avere una nostra identità che ci ha permesso di raggiungere la qualificazione alla Champions League con quattro giornate d'anticipo. A gennaio eravamo a -7 dal quarto, la crescita è stata evidente. La partita di domani significherebbe finire bene questa annata e iniziare idealmente nel migliore dei modi la prossima non solo perché garantirebbe di giocare la Supercoppa ma perché ci darebbe lo slancio giusto per tornare a lottare per lo scudetto, che deve essere l'obiettivo della Juve il prossimo anno"