Juve, dalla Champions 2020-21 arriva un premio da 83 milioni

Le ultime stagione di Champions League hanno regalato più dolori che gioie alla Juventus che però, nonostante le tante delusioni subite negli ultimi anni, ha potuto sorridere guardando il portafoglio. Come avviene ogni anno, infatti, le partecipanti alla massima competizione europea per club hanno incassato i premi stagionali dalla Uefa, con i bianconeri che possono vantare su un bottino importante.

Juve, dalla Champions 83 milioni

Sono infatti stati 83 i milioni incassati dalla Vecchia Signora per la Champions League 2020-2021 che gli uomini dell'allora tecnico Andrea Pirlo videro sfumare già agli ottavi di finale contro il Porto. Dopo il ko esterno al Do Dragao, a nulla infatti era servito il successo per 3-2 tra le mura amiche dello Stadium, con i portoghesi che avanzarono al turno successivo. Da quella sconfitta, comunque, la Juve ha potuto trarne benefici con l'incasso importante. I bianconeri di Agnelli, con gli 83 milioni incassati, sono tra i top club in Europa alle spalle della vincitrice del torneo, il Chelsea che ha guadagnato 120 milioni, e dei vari Manchester City (119 milioni), Paris Saint-Germain e Real Madrid (110 milioni) e appena al di sotto del Barcellona (85 milioni).

Bottino Champions, a quanto ammonta

Il premio più "povero", si fa per dire, va agli ungheresi del Ferencvaros che hanno guadagnato appena 18,45 milioni. Ai magiari, eliminati ai gironi, sono state fatali infatti le cinque partite su sei perse nel corso della prima parte della competizione. La lista di tutti i premi è stata pubblicata quest'oggi e si tratta dell'ultima versione di premiazione che va al di sotto dei 2 miliari di euro complessivi. Infatti, per la stagione 2020-21, i 32 club partecipanti alla Champions League si sono divisi 1,9 miliardi, mentre il fondo per le due stagioni successive è stato aumentato a 2 miliardi.