Juve, Nedved: "Dybala? Abbiamo valutato anche l'extra-campo"

Juve, da Nedved una stoccata a Dybala

A partire dalla scelta della società di non rinnovare il contratto a Paulo Dybala, che si appresta a vivere le ultime settimane da bianconero: “Non saprei dire perché la trattativa per il rinnovo si è arenata. Abbiamo valutato tutti gli aspetti, quello che fa in campo e fuori, ma le sue richieste erano altissime e non ci siamo sentiti di assecondarle, per questo le strade si sono divise. Non vuol dire che il giocatore non sia valido, anzi, è molto forte".