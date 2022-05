Allegri accusa: "Uno dell'Inter mi ha dato una pedata"

La Juventus torna al punto di partenza dell’inizio del proprio ciclo d’oro. Dopo nove scudetti, cinque Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane spalmati in 10 stagioni, per la prima volta dal 2010-’11 i bianconeri chiudono una stagione senza titoli in bacheca.

Juve, dalla Coppa Italia l'ultima delusione stagionale Pensare all’ultima volta sembra preistoria per la Juve, che chiuse al 7° posto con Gigi Delneri in panchina, eliminata alla fase a gironi di Europa League. A sancire l’ultima delusione della stagione bianconera è stata la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, un 4-2 all’Olimpico di Roma infarcito di polemiche arbitrali e anche accenni di rissa, ma che si chiude con le lacrime di tanti giocatori della Juve, da Alvaro Morata a Dusan Vlahovic e con Allegri espulso alla fine del primo tempo supplementare.

Allegri spiega l'espulsione: "Un interista mi ha dato una pedata..." Il tecnico livornese ha però usato toni distensivi per commentare la partita ai microfoni di 'SportMediaset': "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata, ma l'arbitro si è girato e mi ha espulso. Comunque questo non conta, alla fine chiudiamo la stagione senza vincere un trofeo e questo ci deve dare la rabbia giusta per il prossimo anno. Brucia perché volevamo la rivincita dopo la sconfitta in campionato, ma stasera non possiamo rimproverare nulla alla squadra".