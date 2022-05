Chiellini ufficializza l'addio: "Lascio con gioia. Niente titoli? La Juve recuperi la fame"

Coppa Italia, Chiellini elogia l'Inter: "Sono stati più forti di noi"

Intervistato da 'SportMediaset', prima di argomentare la propria scelta, Chiellini ha voluto complimentarsi con l’Inter per la vittoria, spezzando così la tensione respirata in campo per larga parte della finale e in particolare durante i supplementari, ma cogliendo l’occasione anche per sottolineare la distanza che separa la Juve attuale dai nerazzurri: “Dispiace perché abbiamo subito due eurogol e due rigori, ma l’Inter durante la stagione ha mostrato di essere più forte di noi, negli scontri diretti e non solo. Ci è mancato qualcosa altrimenti non avremmo perso tre partite su quattro contro di loro in stagione, ma questo ci deve dare la rabbia giusta per ripartire nella prossima annata in tutte le partite, perché lo scudetto non si vince solo negli scontri diretti. Con tutto il rispetto il Milan è meno forte dell’Inter, ma è davanti e questo qualcosa vuol dire...".