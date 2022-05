Rabiot, accusa pesante del fratello: "Inter-Corruzione-Var FC"

ROMA - Non le ha mandate a dire, James Rabiot, fratello del calciatore della Juve Adrien, che nelle sue stories su Instagram si è scagliato in modo durissimo verso l'Inter e gli arbitri dopo il ko in Coppa Italia di ieri sera. Il modello era presente all'Olimpico, come mostrato dai video postati e, soprattutto, dalla story polemica dopo il 4-2 che ha consegnato la coppa ai nerazzurri: "InterCorruptionVAR.FC-Juve 4-2, merci la Var, merci l'arbitre".