Khedira saluta Chiellini: "Si chiude un'era: sei stato un vero leader"

Addio Juve-Chiellini, l'omaggio di Del Piero

Chi ha già iniziato a dare il meritato tributo al capitano uscente della Juve sono grandi ex della storia recente bianconera, che con Chiellini hanno condiviso tanti anni di vita di spogliatoio e festeggiato tanti titoli. Così dopo il sentito post di Alex Del Piero, compagno del ‘Chiello’ alla Juve per sette anni, condito da un ringraziamento per l’attaccamento alla maglia mostrato, è arrivato quello di Sami Khedira.