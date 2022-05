Vlahovic, messaggio d'amore alla Juve: "Voglio riportarti in Paradiso"

Visibilmente deluso a Genova dopo essere stato sostituito in una partita che non l’aveva visto protagonista di una prestazione brillante, addirittura in lacrime a Roma dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per Dusan Vlahovic sono giorni di emozioni forti, ma purtroppo per l’attaccante serbo non positive.

Coppa Italia, Vlahovic e il gol che ha illuso la Juve La prima rete con la maglia bianconera in Coppa Italia, dopo l'autogol di Tressoldi provocato agli ottavi contro il Sassuolo a gennaio, decisivo per il 2-1 finale per la squadra di Allegri, si è rivelata solo un’illusione per la Juve e per l’ex fiorentino, autore all’Olimpico del gol del provvisorio 2-1 due minuti dopo il pareggio di Morata.

Vlahovic conquistato dalla Juve: "Voglio riportarti in Paradiso" Poche ore dopo aver iniziato a smaltire la delusione, complice anche i due giorni di riposo accordati da Allegri alla squadra, Vlahovic ha espresso il proprio stato d’animo sul proprio profilo Instagram, in vista delle ultime due partite di campionato contro Lazio e proprio Fiorentina. E quelle del serbo sono vere e proprie parole d’amore verso la Juve: “Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all'inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso”.