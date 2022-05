Juve-Inter: 'pedata' ad Allegri, un video svela cosa è successo

Juve-Inter, spunta il video della 'pedata' ad Allegri

Mario Cecchi, questo il nome del componente dello staff di Inzaghi, rientrando in panchina dopo il gol del croato ha inavvertitamente incrociato la traiettoria di Allegri, sfiorandogli un piede. Cecchi si è girato per chiedere scusa, ma il mister bianconero, già su di giri per il risultato della gara, si è infuriato ed è stato in seguito espulso dall'arbitro Valeri. Il video sta facendo il giro della rete e provocando altri sfottò e meme tra i tifosi. Allegri è stato squalificato per un turno e multato di 10mila euro per "aver lasciato la propria area tecnica e, recatosi nei pressi della panchina avversaria, assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per avere, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara".