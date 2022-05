Juve Under 23, De Winter: “Renate battuto perché siamo gruppo”

Koni De Winter è stato uno dei protagonisti dell'1-0 che la Juve Under 23 ha rifilato al Renate in casa dei lombardi grazie a una rete di Da Graca . Vittoria che ha portato i bianconeri tra le migliori otto della serie C e con tanta voglia di proseguire ancora il cammino. Il prossimo turno sarà con il Padova . L'esterno della Juve ha parlato a Jtv delle sensazioni provate dopo la vittoria.

De Winter: “Qui tutti giocano per il compagno”

De Winter dice: “Il Renate era una squadra molto forte, terza nel girone. Abbiamo fatto una grande impresa”. C'è un segreto, che ora non sarà più tale naturalmente, che ha permesso ai bianconeri di prevalere sui lombardi, favoriti dal fattore campo dovuto alla miglior posizione in classifica nelle regular season: “A fare la differenza è stato, penso, lo spirito di gruppo. Qui tutti giocano per il compagno e questa è la cosa più importante del nostro gruppo”. Anche contro il Padova, per passare il turno, i bianconeri dovranno necessariamente vincere: “Ma questo ci carica e ci aiuta tanto”. De Winter racconta anche come si sente: “Io sto bene, sono stato meglio, ma è normale perché giochiamo tanto. Sto bene”. Pronto per un'altra battaglia, più complicata ancora. I veneti allenati da Massimo Oddo infatti hanno conteso fino all'ultima giornata la promozione diretta in serie B al Sud Tirol.