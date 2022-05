Juve di nuovo in campo: si prepara la sfida alla Lazio, esercizi sul possesso palla

Questa mattina la Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa dopo i due giorni liberi concessi da Massimiliano Allegri all'indomani della finale di Coppa Italia contro l'Inter. I bianconeri, in questa penultima giornata di campionato in cui i tifosi saluteranno Giorgio Chiellini che va in America, giocheranno di lunedì contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.