Juve, Dybala ringrazia i tifosi: "Pensavo saremmo rimasti insieme per più anni"

Dopo sette stagioni, 12 titoli e 115 gol complessivi, valsi l'ingresso nella top ten dei marcatori di tutti i tempi, per Paulo Dybala è arrivato il momento del distacco dalla Juventus. La partita contro la Lazio di lunedì 16 maggio segnerà l'addio dell'argentino ai tifosi dell'Allianz Stadium, che saluteranno anche Giorgio Chiellini.

Juve-Lazio sarà la gara degli addii Si tratta però di due distacchi molto differenti e non solo perché il difensore sembra destinato a tornare tra uno o due anni con un ruolo dirigenziale. Chiellini è arrivato naturalmente, anche per motivi anagrafici, alla fine di un ciclo lungo 17 anni, mentre Dybala lascerà Torino dopo che l'entourage della Joya non ha trovato l'accordo con i dirigenti per il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno.

Dybala, il commosso addio ai tifosi della Juve su Instagram Nel saluto che Paulo ha voluto regalare ai tifosi bianconeri sul proprio profilo Instagram non c'è spazio però per le polemiche, se non in un fugace passaggio sulla delusione per l'addio "forzato", ma solo per le emozioni, per un assaggio di ciò che avverrà lunedì: "È difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse. Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato. Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai".