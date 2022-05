Juve, i convocati contro la Lazio: out Danilo, Arthur e Zakaria. "Prima" per Palumbo

Juve, i convocati contro la Lazio: mancano Arthur, Danilo e Denis Zakaria

Scorrendo l'elenco dei bianconeri che se la vedranno coi biancocelesti, si notano le assenze di Arthur, Danilo e Denis Zakaria oltre alle solite dei lungodegenti Federico Chiesa e Weston McKennie. Naturalmente, posto da titolare per l'ultima alla Juventus Stadium di Giorgio Chiellini. Stesso discorso per Paulo Dybala.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Miretti, Palumbo.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Aké.

Juve, prima convocazione per l'italo-norvegese Martin Palumbo

Tra i nuovi volti, invece, prima convocazione in prima squadra per il centrocampista italo-norvegese classe 2002 Martin Palumbo, in prestito dall'Udinese, che ha trascorso tutta la stagione con la formazione Under 23 di Lamberto Zauli di Serie C girone A, con cui ha collezionato 17 presenze nella regular season e 1 nei playoff attualmente in corso. Palumbo che, a ben vedere, ha già fatto il suo esordio in Serie A proprio con la maglia dell'Udinese, al termine della stagione 2019-2018, subentrando al 94' Walace nell'ultima gara di campionato col Sassuolo al Mapei Stadium. Quindi, tre presente nella passata stagione, tra cui una da titolare nella sfida casalinga allo Spezia.