La Juve risponde ai fischi e celebra la presidenza Agnelli

I fischi ad Andrea Agnelli e alla dirigenza della Juventus nel giorno degli addii di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala all'Allianz Stadium hanno fatto discutere il mondo bianconero. Per la prima volta dopo 10 anni i torinesi restano senza titoli , e sul banco degli imputati ci sono in primis le strategie e le scelte di mercato delle ultime stagioni. Attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale, il club, celebrando la ricorrenza del dodicesimo anno della presidenza Agnelli, ha voluto mandare una risposta chiara anche se indiretta a chi critica l'attuale gestione.

La Juve celebra la presidenza Agnelli: "19 titoli, torneremo presto al posto che ci compete"

"Fra pochi giorni si concluderà un’altra stagione vissuta sotto la presidenza di Andrea Agnelli, la dodicesima, ma già stiamo pensando alla prossima - è la nota della società bianconera -. Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che con Andrea Agnelli come Presidente abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana. Perché questa è ed è sempre stata la filosofia di Andrea: la vittoria più bella è la prossima. E la prossima, di vittoria, si conquista solo con quelle che sono le caratteristiche del DNA Juve: passione, dedizione, coraggio, forza di volontà e la grinta di chi non molla mai. Fino Alla Fine".