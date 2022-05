Diretta Fiorentina-Juve ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - La Juve chiude la stagione 2021-2022 al Franchi contro la Fiorentina: un match molto sentito dalle due tifoserie che, se ai bianconeri servirà solo per chiudere con un sorriso una stagione che ormai li vede sicuri del quarto posto, per i viola sarà un dentro-fuori per aggiudicarsi o meno la qualificazione alla prossima Conference League. Toscani che non vincono contro la Juve dal dicembre 2020, con gli ultimi due match giocati in Toscana che si sono chiusi in parità: è proprio in casa però quest'anno che la squadra di Italiano ha costruito la sua buona stagione, con 38 punti conquistati e con uno score casalingo secondo solo a quello dell'Inter. La squadra di Allegri, invece, pur vincendo, chiuderà la stagione con un massimo di 73 punti: è il peggior risultato dal 2010-2011, campionato con Delneri alla guida. L'ex di giornata Vlahovic è invece alla ricerca di un record: qualora segnasse diverrebbe il secondo calciatore under 23 della storia della serie A (dopo Ronaldo nella stagione '97-'98 con la maglia dell'Inter) a segnare almeno 25 gol in un singolo campionato di A.