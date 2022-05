Juve, Chiellini e l'addio da guerriero: "Fino alla fine"

Chiellini, a Firenze l'ultima con la Juve

Non è però andata così, perché si sa che il capitano di mille battaglie con la Juventus non poteva certo decidere di tirarsi fuori dall'ultima partita della stagione, proprio contro quella Fiorentina con la cui maglia Chiellini debuttò in Serie A nel lontano 2004. Sarà anche stato un modo per restare in forma in vista dell'addio alla Nazionale, il 1° giugno a Wembley per la partita contro l'Argentina, fatto sta che Chiellini ha lottato un'altra volta, l'ultima con la maglia della Juventus, la numero 560 in totale con il bianconero addosso e per la 430ª volta in Serie A, compresi proprio anche i gettoni con la Fiorentina.