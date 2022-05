La Juve e Del Piero: “26 anni fa insieme sul tetto d'Europa”

Juve: quella Champions League, un successo atteso

Quella Juve era fortissima. E in più giocava in un certo senso in casa, a Roma, davanti a migliaia di tifosi. Una Juve che aveva aperto un ciclo, dominando in Italia con il tridente: Del Piero aveva preso il posto di Baggio al fianco di Ravanelli e Vialli. Un'edizione, quella 1995/96 che vide la formazione piemontese avere ragione nel girone di Borussia Dortmund, Rangers e Steaua Bucarest. Ai quarti di finale, la Juve ribaltò il risultato al ritorno con il Real Madrid (0-1 al Santiago Bernabeu, 2-0 a Torino), in semifinale ebbe ragione del Nantes (2-0 in casa, 2-3 fuori). E poi ci fu Roma, con il rigore decisivo tirato e segnato da Jugovic dopo la parata di Angelo Peruzzi.

Questa la formazione che Lippi schierò per la finalissima: Peruzzi; Torricelli, Ferrara, Vierchowood, Pessotto; Conte, Paulo Sousa, Deschamps; Ravanelli, Vialli e Del Piero. Entrarono Jugovic, Di Livio e Padovano.

Su Instagram, ricordando l'evento, Del Piero ha scritto: “26 anni fa, insieme sul tetto d’Europa”.