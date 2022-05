Lapo Elkann-Boniek, botta e risposta su twitter su Roma-Feyenoord

Botta e risposta su Twitter tra Lapo Elkann e Zbigniew Boniek a poche ore dalla finale di Conference League tra la Roma e il Feyenoord in programma a Tirana.

Conference League, Lapo Elkann tifa Roma Nella notte di mercoledì il cugino del presidente della Juventus Andrea Agnelli, sempre molto attivo sui social, aveva pubblicato un tweet per fare l’in bocca al lupo ai giallorossi in vista del match contro gli olandesi: "Boa sorte grande mister Mourinho e alla Roma, unica italiana nelle coppe europee". Un gesto sportivo da parte di un acceso tifoso della Juve verso una delle rivali storiche del club bianconero, allenata da un tecnico a propria volta “nemico” della Juve, quel José Mourinho che ha guidato l’Inter al Triplete e più volte protagonista di screzi con i tifosi bianconeri, su tutti quello al termine della partita di Champions League tra la Juve e il Manchester United allenato da Mourinho nel novembre 2018, con il celebre "gesto delle orecchie" del portoghese verso i tifosi bianconeri dopo la rimonta dei Red Devils che vinsero 2-1 nei minuti finali il match valevole per la fase a gironi (con la Juve già qualificata agli ottavi).

Boniek provoca Lapo: "Auguri alla Roma? Poi non entri allo stadio..." Poco dopo Boniek si era congratulato con Lapo per la sportività e l'eleganza del tweet, non risparmiando però una punta polemica proprio in considerazione della grande rivalità presente tra Juve e Roma: "Attenzione che cugino non ti fa entrare allo stadio" la risposta dell’ex calciatore di entrambe le squadre.