Gabriel Jesus da Juve, va superata la Premier

TORINO - Cercasi partner per Vlahovic . Dusan è rimasto (quasi) solo a comporre l’attacco della Juve , un po’ come è successo (troppe) volte in stagione, quando è stato costretto a lottare in solitudine contro le difese avversarie. Adesso però l’obiettivo è puntato sulla prossima stagione e il reparto offensivo bianconero è praticamente da ricostruire dopo gli addii di Dybala, Morata e Bernardeschi, cui si aggiunge Kean, ancora tra coloro che son sospesi. DV7 ha bisogno di partner, quindi. Serve un attaccante che possa affiancare il serbo o fargli da vice, innanzitutto, oltre alla caccia alle ali che possano innescarlo, vale a dire Di Maria e/o Perisic . Servono gol e assist nuovi, insomma, e in questo senso la Signora sta valutando con sempre maggiore attenzione Gabriel Jesus . Il brasiliano è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri ed è prossimo a lasciare il Manchester City . Con l’arrivo Haaland , infatti, lo spazio per lui ai Citizens si riduce notevolmente e quindi il giocatore sta valutando tutte le possibili opzioni per il futuro. L’idea prevalente è quella di cambiare aria e di rilanciarsi in un altro club che gli possa garantirgli un impiego costante nella stagione del Mondiale. «Il mio futuro è ancora incerto, ho un contratto con il City e ho già espresso i miei desideri al club e al mio agente - ha spiegato a Espn - Ho le idee chiare, ma per adesso posso dire solo di essere molto felice qui. Nei prossimi giorni prenderò una decisione sul mio futuro».

Duello

La Juve osserva quindi con attenzione gli sviluppi della vicenda, pronta a sfruttare eventuali opportunità. Ma, naturalmente, non è la sola interessata al bomber. Tradotto: la concorrenza per i bianconeri è forte. In campo sono scesi infatti pure Arsenal e Tottenham. I due club, già storici rivali nel derby del nord di Londra, stanno duellando pure per Jesus. I Gunners, in particolare, hanno già effettuato sondaggi concreti con il City, ma l’entusiasmo si è raffreddato per due motivi. La richiesta del Manchester di 60 milioni, ritenuta eccessiva per un giocatore il cui contratto andrà in scadenza nel 2023, e la mancata conquista di un posto in Champions League. L’Arsenal è stato bruciato in volata dal Tottenham e sono proprio gli Spurs ad essere entrati in scena negli ultimi giorni, con il jolly di un posto nell’Europa principale da spendere. Ora bisogna vedere se i Gunners, che si sono messi pure sulle tracce di Morata ricevendo però, almeno per il momento, una risposta negativa, proveranno comunque ad affondare il colpo. Certo è che la partecipazione alla Champions favorisce Juve e Tottenham, che possono garantire al brasiliano un palcoscenico adeguato. Il City, da parte sua, ha scelto Haaland e quindi non si opporrà all’addio di Gabriel Jesus, cercando naturalmente di far fruttare il più possibile la sua cessione, considerando che tra un anno si libererà gratis e non c’è all’orizzonte un’idea di rinnovo. I 60 milioni chiesti all’Arsenal, in ogni caso, sono troppi, vista la scadenza del contratto nel 2023, e quindi bisognerà lavorare per abbassare l’ammontare dell’investimento: un livello adeguato potrebbe essere 40 milioni. Capitolo ingaggio: Gabriel Jesus percepisce 6 milioni all’anno più bonus quindi vicino al massimo che la Juve assicura ai top player, 7-7,5 milioni più bonus. Ci sarebbero quindi margini di manovra per trovare un’intesa. Una cosa è certa: la caccia al partner di Vlahovic è aperta.