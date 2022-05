Juve, Vlahovic escluso dal ct della Serbia per la Nations League

Dusan Vlahovic non giocherà le partite della Serbia a giugno. Il commissario tecnico Dragan Stojkovic ha escluso l'attaccante della Juve dalle partite di Nations League. Il giocatore appariva invece nella lista dei pre convocati. Ci sono nove italiani tra coloro che risponderanno alla chiamata della selezione serba.

Serbia: sono 30 i convocati da Stojkovic

Sono 30 i convocati da Stojkovic per gli impegni del prossimo mese. Ci sono gli 'italiani' Vanja Milinkovic Savic, Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Ilic, Lazovic, Terzic, Nastasic, Milenkovic e Djuricic. La Serbia giocherà quattro partite in pochi giorni per la Nations League: contro la Norvegia il 2 giugno, contro la Slovenia il 5 giugno, contro la Svezia il 9 giugno e contro la Slovenia il 12 giugno.

L'esclusione dell'ex Fiorentina è sicuramente la notizia più clamorosa che arriva da queste convocazioni. Ma da quel che trapela, alla base della non convocazione del bianconero ci potrebbe essere un infortunio. Difficile, altrimenti, rinunciare a un attaccante che avrebbe sicuramente fatto sentire il suo peso là davanti anche in Nations League.