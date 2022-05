Ranking storico Uefa: la Juve sale al quarto posto, balzo della Roma

Al comando, manco a dirlo, c’è proprio il Real Madrid, con 366 punti , sei in meno rispetto alla scorsa stagione. In deficit anche Barcellona e Bayern Monaco , che perdono rispettivamente quattro e 15 punti, scendendo a 320 e 286, ma mantengono i posti sul podio. Nella top ten da segnalare il passo in avanti della Juventus , che nonostante la terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions e i venti punti persi (da 250 a 230) sale dal sesto al quarto posto . Perdono un posto a testa Chelsea, Atletico Madrid e Manchester United, mentre il Liverpool passa dal 14° al 9° posto, consolandosi così dopo la quarta finale di Champions persa nella propria storia. Per quanto riguarda le altre squadre italiane, dopo la Juventus troviamo il Napoli , al 19° posto, mentre la Roma guadagna sette posizioni ed è 20ª. Ufficiale l’annunciato sorpasso dell’ Inter sul Milan : nerazzurri al 26° posto, subito davanti ai neo campioni d’Italia. Nella top 50 anche la Lazio , 33ª, e l’ Atalanta , che guadagna 16 posizioni e sale al 47° posto.

Ranking decennale Uefa, a cosa serve e quanto vale

Il ranking storico è uno dei criteri utilizzati per la distribuzione di una parte dei premi per le competizioni Uefa. Nel dettaglio, per il triennio 2021-2024 ai club che prendono parte alla Champions vengono distribuiti ogni stagione 600,6 milioni divisi in “quote di coefficiente”, con ogni quota di coefficiente che vale 1,137 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente, poi ad ogni posizione viene aggiunta una quota, quindi il Real primo riceverà 32 quote di coefficiente, pari a 36,38 milioni di euro.