Chiesa corre: tweet scherzoso della Juve aspettando la coppia con Vlahovic

Una corsa, leggera e inevitabilmente controllata, ma fortemente simbolica. La stagione della Juventus è finita, ma il percorso di recupero di Federico Chiesa continua. Anzi, entra nel vivo.

Federico Chiesa sorride, il recupero procede spedito L’esterno bianconero e della nazionale, tra i protagonisti del trionfo a Euro 2020, sarà costretto a fare da spettatore anche nella Finalissima, la sfida tra Italia e Argentina in programma il 1° giugno a Wembley, proprio lo stadio della vittoria contro l’Inghilterra, così come alle prime gare della nuova edizione della Nations League, ma a quasi cinque mesi dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro subita nella partita contro la Roma del 9 gennaio, la data del ritorno in campo si sta avvicinando sempre di più e la marcia di avvicinamento è scandita… a ritmo di social.

Chiesa riprende a correre, tifosi Juve in festa sui social Dopo i post delle settimane scorso che lo ritraevano intento ad allenarsi sulla cyclette per recuperare il tono muscolare, è scattato il momento fatidico del ritorno sul campo. Chiesa ha infatti pubblicato un video su Instagram, della durata di appena 16 secondi, che riprende appunto la prima corsa sui campi della Continassa. Una “passeggiata” da una parte all’altra del campo, ma particolarmente simbolica e accompagnata dalle parole cariche di entusiasmo dell'interessato "Ci siamo..." e da una marea di commenti festosi e speranzosi dei tifosi juventini. L’obiettivo di Max Allegri è quello di vedere Chiesa correre con i compagni a inizio luglio, quando la Juventus si radunerà in vista della prossima stagione. A sei mesi dall’infortunio la condizione non sarà di certo ottimale e anzi il rientro in campo non verrà in alcun modo affrettato, ma l’attesa del popolo bianconero è tutta per la coppia con Dusan Vlahovic.