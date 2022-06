Rabiot: "Il mio futuro? Alla Juve sono maturato e sento la fiducia di Allegri"

La miglior virtù di Adrien Rabiot non è certo quella di essere un goleador. I numeri di una carriera pur ancor giovane parlano per il centrocampista della Juventus, che ha realizzato solo cinque gol in tre stagioni in bianconero, e nessuno in quella appena conclusa, e 13 in sei anni al Psg, con il primato personale in una singola stagione fermo a quattro gol.

Rabiot rinasce in Nations League: secondo gol con la Francia Per questo la rete realizzata alla Croazia in Nations League, appena la seconda con la nazionale francese, ha dato particolare soddisfazione a Rabiot, reduce da una stagione con più ombre che luci a Torino e sulla cui permanenza alla Juve non ci sono ancora certezze nonostante un contratto valido ancora per due stagioni.

Francia, la gioia di Rabiot per la prima rete della stagione Intervistato nel ritiro dei campioni del mondo che stanno preparando la gara contro l'Austria, valida sempre per la Nations League e particolarmente delicata visto che la Francia, campione in carica, ha raccolto solo un punto nelle prime due partite ed è a -5 dalla Danimarca capolista, Rabiot ha espresso la propria soddisfazione per il gol realizzato a Spalato: “Non avevo ancora segnato in questa stagione, quindi sono molto contento. Fare gol con la propria nazionale è sempre un’emozione particolare”.