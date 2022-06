Gatti: "Juve qualcosa di enorme, la mia famiglia è scioccata"

Federico Gatti dal ritiro della Nazionale azzurra ha confessato la sua emozione in vista della prossima stagione: il suo obiettivo è convincere in ritiro Massimiliano Allegri a confermarlo nella rosa della Juventus . "Darò tutto me stesso per fare bene", la promessa dell'ex Frosinone .

Gatti: "Juve qualcosa di enorme, Bonucci punto di riferimento"

"Ho già capito l'importanza di ciò che andrò ad affrontare, un qualcosa di enorme - ha spiegato Gatti -. Darò tutto me stesso per fare bene. In casa mia sono tutti tifosi del Toro? Anche la mia famiglia è rimasta scioccata per il mio passaggio alla Juventus ma fanno il tifo per me. Dispiace che non ci sarà più Chiellini ma ci sono molti difensori da prendere come punto di riferimento come Bonucci e De Ligt".

Gatti: "Mancini dà opportunità ai giovani"

Gatti ha parlato anche della sua esperienza nella Nazionale maggiore: "Essere qui è un'emozione unica, anche solo avere la possibilità di allenarsi con giocatori che hanno un'esperienza internazionale è qualcosa di molto bello. Mancini è fondamentale per un giovane perché ha la spensieratezza per darti un'opportunità. Qui mi hanno colpito l'intensità degli allenamenti e la cura per ogni particolare".