Juve Summer Tour: le date e le amichevoli di luglio in Usa

La Juve sbarcherà oltre oceano a luglio per il Summer Tour : tre amichevoli negli Stati Uniti per preparare il campionato che comincerà a cavallo di Ferragosto. I bianconeri di Massimiliano Allegri giocheranno il 22, il 26 e il 30 luglio. Dopo l'esordio con il Deportivo Guadalajara , ci saranno i big match contro le altre due squadre ancora iscritte alla Superlega, ossia Barcellona e Real Madrid .

Soccer Champions Tour: Juve negli Stati Uniti già nel 2013 e nel 2018

La prima partita della Juve sarà dunque il 22 luglio all'Allegiant Stadium di Las Vegas contro i messicani del Deportivo Gudalajara, il 26 appuntamento al Cotton Bowl Stadium di Dallas contro il Barcellona di Xavi, quindi ecco il Real Madrid campione d'Europa di Carlo Ancelotti il 30 luglio al Rose Bowl Stadium di Los Angeles.

Questo mini torneo si chiama Soccer Champions Tour, organizzato da Aeg, e vede impegnata anche un'altra squadra messicana, il Club America. Lo Juve Summer Tour 2022, powered by Jeep, si terrà dal 21 al 30 luglio. I bianconeri hanno giocato negli Stati Uniti già nel 2013 (una delle partite si disputò a Los Angeles) e nel 2018, quando le partite di disputarono invece sull'East Coast.

La Juve scalderà i motori prima di tornare in Italia dove, il 3 agosto, si giocherà a Villar Perosa la consueta partitella in famiglia.

Aeg: “Entusiasti di questo tour calcistico”

Aeg, la società che organizza l'evento, ha fatto parlare il suo vicepresidente per le operazioni di calcio e business e sviluppo aziendale, Tom Braun: “Aeg è entusiasta di lanciare questo tour calcistico senza precedenti mentre cinque delle squadre di calcio più eccezionali del mondo tornano negli Stati Uniti questa estate. Dopo diversi anni senza vedere alcune di queste squadre negli Stati Uniti, siamo entusiasti di offrire l’opportunità ai fan negli Stati Uniti di guardare ancora una volta le loro squadre europee e messicane preferite giocare dal vivo”.

Aeg ha sede a Los Angeles ed è leader mondiale di sport e intrattenimento dal vivo. Produce e promuove tour di concerti globali e regionali, musica ed eventi speciali, festival di fama mondiale come il Coachella Valley Music and Arts Festival. Attraverso le sue sedi sparse per il mondo, il portafoglio di potenti marchi sportivi e musicali e i suoi distretti di intrattenimento integrato, arriva a 160 milioni di ospiti al mondo ogni anno.