Pogba, Dybala e Matuidi: rimpatriata a Miami

Rimpatriata Juve a Miami. Blaise Matuidi ha postato sulla propria pagina Instagram una foto in cui è insieme a Paul Pogba e Paulo Dybala. Tutti e tre hanno giocato in bianconero, ma soprattutto il francese potrebbe aver messo uno vicino all'altro il passato e il futuro della Signora. Dybala è infatti ormai in rotta Inter, Pogba potrebbe tornare a Torino alla fine di questa sessione di calciomercato.