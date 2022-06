"Juve, si chiude per Pogba: incontro con Pimenta"

"In settimana incontro tra la Juve e Rafaela Pimenta"

Anche in Inghilterra sono certi: la Juventus va a chiudere la trattativa: "Questa settimana sono in programma ulteriori incontri con l'avvocato di Pogba Rafaela Pimenta". riporta il Daily Mail, per quattro anni di contratto

"C'è solo la Juve, niente Psg e Real Madrid"

Il tabloid continua, spiegando che i bianconeri hanno messo dietro le concorrenti Psg e Real Madrid. I contatti tra la Juve e Pimenta (l'avvocato che ha preso in carico le trattative degli ex clienti di Mino Raiola), sarebbero sempre più intensi e la fumata bianca potrebbe presto arrivare. Pogba avrebbe quindi la possibilità di rinvigorire la sua carriera, dopo le deludenti stagioni con il Manchester United, mentre la Juve vuole risollevarsi dopo il quarto posto della scorsa stagione. Il desiderio di entrambe le parti sarebbe quello di tornare grandi insieme.