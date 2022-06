Stirpe assicura: “Gatti diventerà più forte di Chiellini”

La Juve ha trovato il nuovo Giorgio Chiellini ? Di più, uno più forte. Ne è convinto l'ex presidente del difensore centrale del Frosinone , Maurizio Stirpe , intervistato durante la trasmissione Qui Studio a Voi Stadio. Dopo l'esordio in Nazionale maggiore, Gatti si appresta a luglio a unirsi agli altri giocatori bianconeri per il raduno di inizio campionato. Stirpe riempie di complimenti il suo ex ragazzo e consiglia la Juve di tenerlo perché in casa si è messa un vero e proprio gioiello.

Anche Chiellini ha promosso Gatti

Stirpe è chiaro nella sua dichiarazione: “Gatti il nuovo Chiellini? No, per me diventerà più forte di Chiellini”. E proprio l'ex capitano della Juve, che proprio oggi ha annunciato la sua nuova avventura con i Los Angeles Fc, promuove il neo acquisto bianconero: “Mi ha fatto una buonissima impressione nei pochi giorni in cui siamo stati insieme prima della partita con l'Argentina. Un bravo ragazzo, venuto fuori con passione, ha qualità fisiche e tecniche anche sopra la media per essere un marcatore. Deve lavorare e non bisogna mettergli tanta pressione, ma ha tutto per fare bene con la Juve e con la Nazionale. È un ragazzo di sicuro valore”.