Tacconi: sta per lasciare l'ospedale di Alessandria

Ottima notizia quella postata poco fa da Andrea Tacconi , il figlio di Stefano , l'ex portiere della Juve colpito da emorragia cerebrale ad aprile e ricoverato da allora all'ospedale di Alessandria. Domani, l'ex azzurro lascerà infatti il nosocomio piemontese per spostarsi in un centro di riabilitazione . Qui potrà pian piano ricominciare a vivere normalmente.

Andrea Tacconi: “Papà sta vincendo la partita più importante”

Andrea Tacconi scrive su Facebook quello che tutti speravano accadesse il prima possibile: “Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo”.

Una partita iniziata il 23 aprile scorso quando Tacconi ebbe un malore durante un evento ad Asti. Fu subito chiaro che si trattava di qualcosa di grave, così avvenne il trasferimento all'ospedale di Alessandria. Lo scorso 6 giugno ha subito l'ultimo intervento, già in programma, “per svincolare il paziente dal drenaggio esterno ventricolare cerebrale, posizionato in precedenza per l'emorragia, permettendogli così di avviarsi al percorso di riabilitazione”.