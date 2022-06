Perché Pogba ha deciso di tornare alla Juve

Il fascino della Signora non tramonta mai. Per conferme, chiedere a Paul Pogba, pronto a tornare alla Juve sei anni dopo l’addio in direzione Manchester United. Il francese è il primo grande colpo dei bianconeri, che sono riusciti a concretizzare la lunga rincorsa superando la concorrenza del Paris Saint Germain. Il Polpo c’è, quindi, e torna dove (quasi) tutto è cominciato. Pogba era arrivato a Torino nel 2012, sconosciuto ai più, strappato a parametro zero ai Red Devils e in fretta ha stupito tutti, rivelandosi al mondo prima Antonio Conte e poi Max Allegri in panchina. Nel 2016, ecco la marcia indietro verso Old Trafford per la cifra record di 105 milioni. La seconda avventura allo United si è mantenuta però sull’altalena: dopo l’apice della vittoria del Mondiale 2018 con la Francia, in particolare l’ultimo triennio è stato avaro di soddisfazioni, tra infortuni e assenza di risultati da parte del club inglese. Con il quale la storia si è esaurita alla scadenza del contratto. Adesso, tutto è pronto per il grande ritorno alla Juve si appunto sei anni dopo- "Voglio dimostrare al Manchester United che si è sbagliato a non propormi il rinnovo" ha detto Paul in “Pogmentary” , la docu-serie a lui dedicata da Amazon Prime Video France. A testimonianza della grande voglia di rivalsa e di rilancio che Pogba ha maturato in questi anni.