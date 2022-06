Juve, l’anno zero dell’attacco: i bianconeri ripartono da -287 gol

TORINO- Juve senza gol. In dieci mesi, sono 287 le reti perse dalla Signora, a causa del mercato che ha portato via prima Ronaldo e ora Dybala, Bernardeschi e Morata. Un ammontare enorme, che impoverisce ulteriormente un reparto che la scorsa stagione ha faticato oltremisura dopo l’addio di CR7 che si è diretto a Manchester con la sua dote di 101 gol in tre stagioni. Il riflesso si è immediatamente avuto, tanto che nell’annata 2021-22, la Juve ha realizzato 80 reti complessive in tutte le competizioni, contro le 108 del 2020-21. Il trend in campionato non fa eccezione: 57 centri, venti in meno della stagione precedente. Numeri che non sono casuali e che riguardano non soltanto gli interpreti ma anche l’atteggiamento complessivo, poco propositivo, della squadra di Allegri. Ora a questo scenario si aggiunge un tris di partenze non indifferente. Dybala “costa” la bellezza di 115 gol in meno (realizzati in sette stagioni) mentre il mancato riscatto di Morata significa perdere 59 reti in meno, tante ne ha segnate Alvaro nel suo doppio biennio in bianconero. Meno impattante, ma comunque da considerare, il fatturato di Bernardeschi: 12 gol in 5 stagioni.

La Juve deve ricostruire Adesso viene il difficile, perché il reparto offensivo deve essere ricostruito attorno all’uomo faro, l’unico titolare al momento in rosa peraltro, vale a dire Vlahovic. Bisogna ritrovare i gol perduti, insomma, e integrare numericamente il gruppo. Al momento, la Juve riparte dai 9 segnati da Vlahovic nella seconda parte della scorsa stagione, dai 18 di Chiesa (14 nel 2020-21 e solo 4, causa infortunio, lo scorso anno) e dai 14 di Kean, realizzati durante i suoi tre anni tra i grandi in bianconero. Con un particolare: il futuro di Moise è tutto da definire. Visto il rendimento deludente, la società lo sta proponendo un po’ dappertutto in cerca di una soluzione soddisfacente, anche dal punto di vista economico. La clessidra, però, scorre e il giorno del raduno si avvicina: il 4 luglio Allegri rischia di ritrovarsi con una rosa troppo lontana dalla fisionomia definitiva, specie nel reparto offensivo, e quindi di iniziare la preparazione ad handicap. Particolare non secondario, considerando che la prossima sarà una stagione atipica come scansione del calendario e impone di farsi trovare pronti già a Ferragosto per il campionato. C’è molto da fare, insomma, anche semplicemente dal punto di vista numerico. Perché Chiesa tornerà tra settembre e ottobre, Kaio Jorge ancora più tardi (e poi dovrebbe andare in prestito quando sarà guarito) e c’è appunto l’incognita Kean.