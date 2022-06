Morata all'Atletico Madrid: per l'Intelligenza artificiale farà meglio che alla Juve

Alvaro Morata farà meglio all' Atletico Madrid che alla Juve . Non è una previsione che proviene da un esperto di calcio, ma dall' Intelligenza artificiale . Qualora l'attaccante spagnolo dovesse restare con Simeone , secondo Olocip – che utilizza appunto l'Ia per prevedere le prestazioni dei giocatori – i colchoneros ne beneficerebbero maggiormente di Max Allegri l'anno scorso.

Morata: con l'Atletico Madrid 0,18 di rendimento contro 0,14 con la Juve

Olocip dà un rendimento alla Juve pari a 0,14, mentre all'Atletico Madrid saliremmo a 0,18, che numericamente significa che con le sue azioni Morata avrebbe bisogno di 100 minuti in meno per aiutare la squadra a segnare un gol. In questa stagione, scrive As, la punta ha chiuso con cinque assist e nove gol, secondo cannoniere della squadra bianconera. Con il Cholo Simeone otterrebbe numeri migliori.

Atletico Madrid: Morata segnerebbe di più di Griezmann

L'Intelligenza artificiale fa dunque sapere che Morata migliorerebbe i suoi numeri 2021-2022, ma avrebbe un leggero calo rispetto al suo ultimo anno con l'Atletico (il 2019-2020). Se giocasse l'80 per cento dei minuti, senza contare i gol su calcio piazzato, segnerebbe 11 gol, dunque tre in meno che nell'ultima esperienza a Madrid, ma due in più che con la maglia bianconera. Solo Matheus Cunha, tra gli attaccanti di Simeone, farebbe meglio (12 gol), Joao Felix si fermerebbe a 11 e Griezmann a 8.

Morata, a meno che non arrivi una cessione nel frattempo, si ritroverà il 10 luglio con gli altri giocatori madridisti. Deciso a sfidare anche il computer, provando a fare meglio delle previsioni.