Zidane fa 50 anni: gli auguri della Juve e il grande rimpianto svelato dal francese

Forse è tutto scritto negli astri, fatto sta che il 22 e il 23 giugno sono due giornate storiche per il calcio mondiale. Prima il giorno passato alla leggenda come quello del 'Gol del secolo', realizzato da Diego Armando Maradona all’Inghilterra nei quarti di finale del Mondiale 1986 in Messico, i 14 secondi più famosi nella storia del calcio trascorsi da un giocatore palla al piede. Il giorno successivo è invece il compleanno di Zinedine Zidane , nato 14 anni prima quel capolavoro.

Il rimpianto di Zidane: "Quelle due finali di Champions perse con la Juve..."

E proprio il rimpianto per aver solo sfiorato il sogno di vincere la Champions con i bianconeri, con quelle due finali perse nel ’97 e nel ’98 rispettivamente contro Borussia Dortmund e Real Madrid, non ha ancora abbandonato il cuore di Zizou, che lo ha confessato in un’intervista a 'L’Equipe', spiegando anche i motivi della decisione di lasciare la Juve per il Real nell’estate 2001: "Sono andato al Real perché avevo vinto tutto con la Juve tranne la Champions e avevo bisogno di nuovi stimoli. Tra le Champions vinte da allenatore la più speciale è stata proprio quella contro la Juve. Il ricordo delle due finali perse da giocatore con loro brucia tanto, avevo fatto grandi partite come la semifinale di ritorno con l'Ajax nel 97, ma purtroppo non è bastato".